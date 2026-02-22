Дроны ВСУ атаковали Москву

Дроны ВСУ атаковали Москву13
Аэропорты закрыты.
В России днем 22 февраля заявляют о якобы атаке неизвестных беспилотников на Москву. Работа аэропортов приостановлена.
Об этом сообщает в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщает Росавиация, в настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
Пассажиров предупреждают, что возможно более длительное ожидание во время обслуживания рейсов «в связи с мероприятиями, проводимыми в целях обеспечения безопасности».
В то же время Собянин сообщил, что силы ПВО якобы сбили семь дронов летевших на Москву.