Дроны ВСУ атаковали Москву 13 22.02.2026, 16:38

17,484

Аэропорты закрыты.

В России днем 22 февраля заявляют о якобы атаке неизвестных беспилотников на Москву. Работа аэропортов приостановлена.

Об этом сообщает в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает Росавиация, в настоящее время ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Пассажиров предупреждают, что возможно более длительное ожидание во время обслуживания рейсов «в связи с мероприятиями, проводимыми в целях обеспечения безопасности».

В то же время Собянин сообщил, что силы ПВО якобы сбили семь дронов летевших на Москву.

