В Мексике началась война картелей против военных 9 23.02.2026, 12:47

7,852

В ответ боевики картеля подожгли автомобили и перекрыли дороги в ряде городов.

Мексиканский спецназ в воскресенье ликвидировал Немесио «Менчо» Осегеру — лидера картеля «Халиско Новое поколение» и самого разыскиваемого наркобарона страны, за голову которого США назначили награду в 15 млн долларов. В ответ боевики картеля подожгли автомобили и перекрыли дороги в Гвадалахаре, Пуэрто-Валларте и на границе с США, сообщает The Wall Street Journal.

Осегеру убили в ходе рейда в муниципалитете Тапальпа, в 130 км к юго-западу от Гвадалахары. В операции участвовали военная разведка, ВВС и элитные Силы немедленного реагирования Национальной гвардии. Четверо боевиков картеля погибли на месте, еще трое, включая Осегеру, скончались при транспортировке в Мехико.

Бывший полицейский, торговавший в юности авокадо, Осегера превратил «Халиско» в крупнейший наркокартель Мексики, потеснив «Синалоа». Его люди тоннами перевозили кокаин из Колумбии на скоростных катерах и полуподводных лодках. У личной охраны на вооружении были переносные противотанковые ракетные комплексы.

