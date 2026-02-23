В Мексике началась война картелей против военных

В Мексике началась война картелей против военных9
- 23.02.2026, 12:47
- 7,852
В ответ боевики картеля подожгли автомобили и перекрыли дороги в ряде городов.
Мексиканский спецназ в воскресенье ликвидировал Немесио «Менчо» Осегеру — лидера картеля «Халиско Новое поколение» и самого разыскиваемого наркобарона страны, за голову которого США назначили награду в 15 млн долларов. В ответ боевики картеля подожгли автомобили и перекрыли дороги в Гвадалахаре, Пуэрто-Валларте и на границе с США, сообщает The Wall Street Journal.
Осегеру убили в ходе рейда в муниципалитете Тапальпа, в 130 км к юго-западу от Гвадалахары. В операции участвовали военная разведка, ВВС и элитные Силы немедленного реагирования Национальной гвардии. Четверо боевиков картеля погибли на месте, еще трое, включая Осегеру, скончались при транспортировке в Мехико.
Бывший полицейский, торговавший в юности авокадо, Осегера превратил «Халиско» в крупнейший наркокартель Мексики, потеснив «Синалоа». Его люди тоннами перевозили кокаин из Колумбии на скоростных катерах и полуподводных лодках. У личной охраны на вооружении были переносные противотанковые ракетные комплексы.