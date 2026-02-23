Андрей Войнич: В книге «Беларусь Натальи Радиной» много неудобной правды 3 23.02.2026, 13:36

Андрей Войнич

Фото: «Радыё Свабода»

Именно она злит самозванцев и самоназначенцев.

Бывший политзаключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич в «Фейсбуке» поделился впечатлениями от прочтения книги известного американского историка Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора»:

— Прочитав книгу, я увидел в ней маленькую, хрупкую женщину со стальными нервами и таким же характером. Эта женщина целеустремлённо прошла путь к своей мечте идейно, можно сказать, попав в надёжные руки хороших учителей, научилась ковать себя и таки выковала. Впрочем, это человек, который не останавливается ни перед чем, поэтому она продолжает работу над собой и идеей свободной Беларуси. Вряд ли что-то или кто-то сможет её остановить.

Когда я читал, что пережила Радина, то вспоминал, что пережил сам за пять лет плена, вспоминал обо всех бесчинствах, которые творили сволочи в отношении невинных людей не только в 2020 году, но и задолго до тех событий — начиная с 1994 года. Белорусы стараются всё это забыть или не замечать, но это есть и было, и это дерьмо рано или поздно касается каждого.

Книга не о Радиной, не о её героизме, а именно о Беларуси. О том, как так вышло, что народ имеет псевдоволю, а молчание и умалчивание с подменой понятий стало нормой. И ещё эта книга о борьбе. Не о борьбе Радиной с режимом, а о борьбе с диктатором за свободу каждого белоруса, о том, как незаметная для обывателя командная работа может менять ситуацию в то время, как кто-то по всем углам кричит о «своих» подвигах и достижениях.

При чтении меня волнами накрывали воспоминания и накопленные за все годы злость и гнев. Я понимал, что опускать руки нельзя, надо решать вопрос до конца, иначе этот беспредел не прекратится, а будет только нарастать.

Радина — лидер. Она говорит неудобную правду, и самозванцев это злит. А самозванцев и самоназначенцев сейчас очень много, особенно тех, кто пришёл на волне 2020 года. Люди забывают, что именно лжеца, говоруна и льстеца они когда-то выбрали и сейчас воют, пожиная плоды. К сожалению, история повторяется. Но я верю, что честных и нормальных людей больше, а правда всегда найдёт себе путь.

Книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.

Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

