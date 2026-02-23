Белгород снова остался без света, воды и тепла

Белгород снова остался без света, воды и тепла5
После ударов ВСУ повреждена критическая инфраструктура города.
Ночью и утром 23 февраля украинские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Белгородской области, сообщили власти. В результате погибли два человека и пострадали шестеро, а часть областного центра в очередной раз осталась без электричества. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Белгороде имеют место «серьезные повреждения критической инфраструктуры, перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей». Всего, как он написал в своем телеграм-канале, по городу «прилетело» 15 ракет и 10 БПЛА. Сбить удалось пять целей. Повреждены 13 квартир в восьми многоэтажках, два частных дома, 38 машин и другие объекты. Глава Белгорода Валентин Демидов заявил о «серьезных разрушениях» энергетической инфраструктуры. Он пообещал уточнить масштаб повреждений в утреннее время.
Как отмечает местное издание «Пепел», этот удар по Белгороду стал одним из самых «сильных комбинированных атак с начала войны». В частности, ракетному обстрелу подверглись электроподстанция «Фрунзенская» у села Драгунское, которую уже атаковали на прошлой неделе, а также подстанция «Донец». В результате обстрела случился пожар на подстанции «Белгород 110 кВ» на улице Студенческая. Кроме того, повреждения получило находящееся рядом здание белгородского управления Россельхознадзора. Всего в ходе ночных ударов Украина выпустила по Белгородской области 79 дронов и одну ракету. В результате ударов погибли два человека — в поселке Малиновка и около хутора Первомайский, еще шестеро получили различные ранения, сообщил Гладков.
Согласно сводке Минобороны РФ, с 20:00 22 февраля по 7:00 23 февраля в Белгородской области удалось сбить и перехватить средствами РЭБ 80 украинских дронов. Губернатор сообщал о 61 «сбитом и подавленном» дроне.
18 февраля ВСУ дважды атаковали Белгород ракетами, что привело к частичному отключению электричества и отопления в городе. Под удар помимо подстанции «Фрунзенская» попала ТЭЦ «Энерго» (питает в основном производственные площадки и администрацию завода «Белэнергомаш — БЗЭМ»), а также электроподстанции «Донец» «Белгород».