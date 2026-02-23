Минздрав попросил белорусов не держать руки в карманах 15 23.02.2026, 15:30

В чем причина?

Министерство здравоохранения Беларуси предупредило о смене погодных условий, которые должны учитывать белорусы, выходя на улицу. В ведомстве, кроме советов о смене обуви, попросили о крайней осторожности и не только, пишет Telegraf.news.

Также в министерстве для пущей убедительности поделились статистикой травм за уходящую зиму (даже с конца осени, так как статистику ведут с первых заморозков — 26 ноября).

Всего за этот период в больницы с травмами из-за гололеда и холода попали 19 193 человека. При этом больше всего пострадали те, кто упал из-за гололеда: 17 931 человек (из общего числа пострадавших 3 687 — дети).

При этом 1 031 человек (из них 687 — дети) получили травмы при катании на тюбингах, ледянках и санках.

«Уважаемые граждане Республики Беларусь, в связи с изменением погодных условий, выходя на улицу, будьте крайне осторожны и внимательны. На отдельных участках дорог может быть гололедица, а под выпавшим снегом может встретиться ледяной настил», — предупредили в Минздраве.

Медики дали целый список советов, как приспособиться к новым погодным условиям, когда на улице может быть слишком скользко.

Носить обувь с толстой рифленой подошвой и отказаться от высоких каблуков.

Ходить медики посоветовали медленно и не держать руки в карманах.

Избегать скользких и наклонных поверхностей, где не помогут рифленая обувь и отсутствие каблуков.

Одеваться многослойно, а пожилым белорусам не стесняться использовать трость.

Естественно, избегать проходов у крыш, с которых во время оттепели могут упасть сосульки и заледеневшие глыбы.

Рекомендация врачей не держать руки в карманах во время гололеда - вполне логична и связана с биомеханикой. Когда руки свободны, они работают как естественные противовесы. Так вы можете балансировать и не упасть.

Если же все-таки упали, то вытянутые руки (при правильной группировке) сделают инцидент безопаснее. У человека с руками в карманах практически нет шансов сгруппироваться — он падает «бревном». И риск получить травму куда больше.

