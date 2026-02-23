Сколько шагов в день нужно для здоровья сердца 7 23.02.2026, 16:14

9,208

Кардиологи назвали оптимальный режим ходьбы.

Если вы хотите добавить больше движения в свою жизнь, ходьба, бесспорно, является одним из самых простых способов это сделать. Ходьба – это аэробная нагрузка с низким уровнем воздействия, которая подходит как для тех, кто только начинает заниматься фитнесом, так и для тех, кто уже имеет хорошую физическую форму, сообщает Parade.

Издание поделилось, что большинство людей считают, что конечной целью является 10 000 шагов в день, но на самом деле это гораздо больше.

Добавляется, что несмотря на свою простоту, ходьба часто недооценивается. Поскольку для ходьбы не требуется специальное оборудование, абонемент в спортзал или длительный процесс обучения, легко не заметить, насколько мощной может быть эта привычка, если ее выполнять обдуманно.

От уровня стресса до сердечно-сосудистых показателей, ходьба связана с широким спектром положительных последствий для здоровья, поэтому эксперты продолжают изучать, что делает ее наиболее эффективной.

«Ходьба – это прекрасная форма физических упражнений с низким уровнем нагрузки, которая может иметь много значительных преимуществ для здоровья и быть устойчивой в долгосрочной перспективе. Самым важным аспектом для всех физических упражнений является последовательность и поиск того, что вам нравится», – рассказал кардиолог Брэдли Сервер.

Наиболее недооцененным способом ходьбы для здоровья сердца является ее распределение на небольшие промежутки в течение дня.

«Эти «подвижные перекусы» легко вписать в повседневную жизнь, они снижают барьер для начала и помогают людям оставаться последовательными. С биологической точки зрения, частые движения противодействуют вредному воздействию длительного сидения, улучшают контроль уровня сахара в крови и неоднократно стимулируют кровообращение и функцию сосудов», – отметил кардиолог Алан Розански.

В статье говорится, что детский кардиолог Нефти Сундип поделился, что исследование, которое было представлено на конференции Американской кардиологической ассоциации в 2021 году, показало, что увеличение количества шагов в день, как однократно, так и в нескольких коротких промежутках, может помочь прожить дольше.

«Исследователи обнаружили, что участники исследования, которые делали больше шагов короткими сериями, жили дольше, независимо от того, сколько шагов они делали длинными, непрерывными сериями. Польза стабилизировалась на уровне примерно 4500 шагов в день короткими сериями», – поделился Сундип.

Кардиолог Хизер Шенкман советует ходить до 30 минут в день небольшими отрезками. Кроме этого, эти минуты можно разделить на более короткие прогулки в течение дня.

То есть, пояснила Шенкман, это могут быть короткие прогулки по 5–10 минут каждый час, если человек работает из дома. Также можно дважды в день выгуливать собаку на такое небольшое время вокруг жилого комплекса или в ближайшем парке.

«Подумайте об этом как о чистке зубов: делать это коротко, но часто, гораздо эффективнее, чем одна длинная, героическая сессия, которую вы не сможете продолжать. И вот что главное: то, что вы на самом деле делаете, превосходит то, что вы планируете делать. Прогулки в течение дня – это устойчивая практика, а именно устойчивость меняет сердца», – советует кардиолог Роберт Остфельд.

Сколько шагов в день нужно сделать?

Издание отмечает, что многие люди знают, что ежедневной целью должно быть 10 000 шагов, однако это не обязательно правда.

Сундип отметил, что исследование, опубликованное в журнале Lancet Public Health, показало, что прохождение 7000 шагов в день тесно связано со значительным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

Кроме того, согласно данным Американской ассоциации сердца, даже прохождение 4000–5000 шагов в день или добавление 500–1000 шагов к меньшему общему количеству шагов связано с положительным влиянием на здоровье сердца, хотя и в меньшей степени.

Издание подчеркнуло, что важно не только количество шагов, которые человек делает за день, но и в каком темпе он ходит.

«Хорошим ориентиром является темп ходьбы, при котором вы все еще можете вести разговор, но чувствуете одышку, если попробуете спеть. Такой уровень нагрузки повышает частоту сердечных сокращений настолько, чтобы улучшить сердечно-сосудистую систему, не создавая лишней нагрузки на организм. Для пациентов, которые уже ведут активный образ жизни и имеют разрешение врача, включение периодов быстрой ходьбы может быть полезным, но это не является обязательным для защиты сердца», – пояснила Шенкман.

В публикации указывается, что помимо улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы, прогулки на свежем воздухе имеют еще несколько преимуществ для здоровья.

«Регулярные прогулки могут снизить артериальное давление, улучшить уровень холестерина, уменьшить инсулинорезистентность и риск диабета, уменьшить воспаление, улучшить функцию сосудов и снизить риск инфаркта, инсульта и преждевременной смерти», – сообщил Остфельд.

