Создана «умная футболка» для выявления заболеваний сердца 23.02.2026, 22:26

1,314

В ткань встроено до 50 датчиков.

Ученые из Имперского колледжа Лондона создали «умную футболку» с искусственным интеллектом, способную выявлять скрытые нарушения сердечного ритма в повседневной жизни. Технологию планируют внедрить в клиническую практику в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает Британский фонд сердца (British Heart Foundation, BHF).

Новое устройство предназначено прежде всего для диагностики редких наследственных заболеваний сердца, которые могут привести к внезапной сердечной смерти. В Великобритании, по оценкам специалистов, такими нарушениями страдают около 340 тысяч человек, а каждую неделю от них умирают до 12 молодых людей младше 35 лет.

Сейчас пациентам с подозрением на аритмии приходится носить портативные электрокардиографы с клейкими электродами и проводами, подключенными к монитору. Обычно такое обследование длится 24-48 часов и может доставлять значительные неудобства.

«В ткань новой футболки встроено до 50 датчиков, которые непрерывно регистрируют электрическую активность сердца. Это позволяет проводить мониторинг до недели и дольше, не ограничивая повседневную активность», — объяснили ученые.

На первом этапе исследователи обучат алгоритмы ИИ на данных более чем тысячи человек — как с наследственными аритмиями, так и без них, — чтобы система научилась распознавать аномальные сигналы ЭКГ. Затем 200 пациентов и добровольцев будут носить футболку в течение трех месяцев для оценки точности диагностики.

Разработка ориентирована на выявление таких состояний, как синдром Бругада и другие нарушения ритма, которые сложно зафиксировать во время короткого обследования в клинике. В перспективе технология может использоваться и для диагностики фибрилляции предсердий.

По словам авторов проекта, более длительный и комфортный мониторинг повысит шансы на раннее выявление опасных состояний и поможет предотвратить внезапные смерти.

