FPV-дрон уничтожил российский вертолет Ми-8 под названием «71 Синий»1
- 24.02.2026, 9:48
Появились новые подробности.
Появились новые подробности о российском многоцелевом вертолете Ми-8МТВ-5, который 29 сентября 2025 года уничтожили бойцы 1-го батальона беспилотных систем «Хищники высот» 59-й отдельной штурмовой бригады. Воздушную цель поразили FPV-дроном на Покровском направлении, пишет УНИАН.
Видео с остатками вертолета обнародовал пилот ударного дрона позывной Балтика, который непосредственно атаковал машину. Технические детали привел Telegram-канал «Демилитаризация БД».
По обнародованной информации, удалось идентифицировать борт как «71 Синий» (регистрация RF-91147, серийный номер В0093). Вертолет входил в состав 487-го отдельного вертолетного полка с аэродрома Буденновск в Ставропольском крае РФ. Подразделение считается одним из самых боеспособных в армейской авиации России и имеет опыт участия в локальных конфликтах.
Экипаж и потери
По данным источников, бортом командовал старший лейтенант Михаил Авраменко. Несмотря на пожар в кабине, он пытался посадить машину. Вертолет не развалился в воздухе, а совершил жесткую посадку уже охваченный огнем.
На борту находились другие члены экипажа и десант. Штурман получил тяжелые ожоги, но выжил – его эвакуировали для оказания экстренной помощи. Ранения также получил борттехник, его удалось спасти. В то же время шесть военнослужащих десанта погибли на месте.
Атака FPV-дроном
Вертолет сбил один из самых опытных пилотов подразделения с позывным Балтика. Для поражения цели он применил FPV-дрон «Шрайк-10» (Shrike 10), оснащенный боевой частью ПГ-7М.
Разведывательные беспилотники обеспечили обнаружение цели и навигацию ударного дрона. Контроль поражения осуществлял другой беспилотник FP-1, который зафиксировал момент уничтожения.
Уничтожение авиации FPV-дроном
Это уже второй зафиксированный случай в истории, когда FPV-дрон успешно уничтожил боевой вертолет в воздухе.
Ранее сообщалось, что Силы специальных операций Украины впервые сбили российский вертолет, вероятно Ми-28, который пытался перехватить украинские дроны, применив «deep strike» беспилотник.
По имеющейся информации, события происходили в районе населенного пункта Кутейниково Ростовской области РФ – примерно в 190 километрах от линии боевого столкновения.