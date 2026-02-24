FPV-дрон уничтожил российский вертолет Ми-8 под названием «71 Синий» 1 24.02.2026, 9:48

8,368

Появились новые подробности.

Появились новые подробности о российском многоцелевом вертолете Ми-8МТВ-5, который 29 сентября 2025 года уничтожили бойцы 1-го батальона беспилотных систем «Хищники высот» 59-й отдельной штурмовой бригады. Воздушную цель поразили FPV-дроном на Покровском направлении, пишет УНИАН.

Видео с остатками вертолета обнародовал пилот ударного дрона позывной Балтика, который непосредственно атаковал машину. Технические детали привел Telegram-канал «Демилитаризация БД».

По обнародованной информации, удалось идентифицировать борт как «71 Синий» (регистрация RF-91147, серийный номер В0093). Вертолет входил в состав 487-го отдельного вертолетного полка с аэродрома Буденновск в Ставропольском крае РФ. Подразделение считается одним из самых боеспособных в армейской авиации России и имеет опыт участия в локальных конфликтах.

Экипаж и потери

По данным источников, бортом командовал старший лейтенант Михаил Авраменко. Несмотря на пожар в кабине, он пытался посадить машину. Вертолет не развалился в воздухе, а совершил жесткую посадку уже охваченный огнем.

На борту находились другие члены экипажа и десант. Штурман получил тяжелые ожоги, но выжил – его эвакуировали для оказания экстренной помощи. Ранения также получил борттехник, его удалось спасти. В то же время шесть военнослужащих десанта погибли на месте.

Атака FPV-дроном

Вертолет сбил один из самых опытных пилотов подразделения с позывным Балтика. Для поражения цели он применил FPV-дрон «Шрайк-10» (Shrike 10), оснащенный боевой частью ПГ-7М.

Разведывательные беспилотники обеспечили обнаружение цели и навигацию ударного дрона. Контроль поражения осуществлял другой беспилотник FP-1, который зафиксировал момент уничтожения.

Уничтожение авиации FPV-дроном

Это уже второй зафиксированный случай в истории, когда FPV-дрон успешно уничтожил боевой вертолет в воздухе.

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций Украины впервые сбили российский вертолет, вероятно Ми-28, который пытался перехватить украинские дроны, применив «deep strike» беспилотник.

По имеющейся информации, события происходили в районе населенного пункта Кутейниково Ростовской области РФ – примерно в 190 километрах от линии боевого столкновения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com