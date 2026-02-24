Наступление ВСУ на юге: названы освобожденные населенные пункты 1 24.02.2026, 12:01

Украинские военные значительно продвинулись на восток от Вербового.

Украинские военные в ходе февральского наступления на южном направлении фронта освободили ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает ISW.

Отмечается, что геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись на восток от Вербового.

Кроме того, видеозаписи, опубликованные 22 февраля, показывают украинского военнослужащего, который действует в северо-западной части Терноватого. Эксперты ISW не обнаружили визуальных доказательств того, что россияне удерживают позиции в Терноватом с 6 февраля 2026 года.

По оценкам ISW, украинские войска недавно освободили Андреевку, Остаповское, Песчаное, Нечаевку, Радостное и Новое Запорожье. Кроме того, аналитики не наблюдали визуальных доказательств присутствия войск РФ ни в одном из этих населенных пунктов в течение более двух недель.

Наступление ВСУ на юге

В середине февраля так называемые «военкоры» в РФ распространили информацию о якобы контрнаступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в Силах обороны Юга разъяснили, какова на самом деле обстановка на этом участке фронта.

Позже, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные деоккупировали около 300 квадратных километров территории на юге.

Кроме того, 22 февраля появилась информация об активных действиях Десантно-штурмовых войск ВСУ на Александровском направлении. Их ключевая цель - помешать планам РФ по дальнейшему продвижению в пределах Днепропетровской и Запорожской областей.

Также вчера, 23 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины в ходе наступления на юге освободили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.

