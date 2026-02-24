В Минске начали подготовку к перекрытию Свислочи 16 24.02.2026, 22:27

25,332

Реку придется «перепустить».

Метростроевцы приступили к важному этапу подготовки к строительству тоннеля для третьей линии столичной подземки. Один из ее участков должен пройти прямо под Свислочью, из-за чего русло реки придется на время перекрыть, пишет «Телеграф».

Река Свислочь отделяет станцию «Юбилейная площадь» от будущей станции «Переспа», которая станет продолжение Зеленолужской линии. Чтобы проложить метро под руслом реки, метростроевцам необходимо будет укрепить тоннели под рекой, а для этого реку придется «перепустить».

Ранее главный инженер «Минскметропроекта» Павел Непочелович в интервью газете «Звязда» описывал техническую часть этого непростого процесса. Сначала строителям придется понизить уровень воды в реке, затем разделить русло пополам особым шпунтовым ограждением и на каждой половине поочередно установить железобетонную «подушку» из плиты полуметровой толщины.

Только после того, как эта железобетонная «подушка» будет подложена под русло реки, метростроевцы смогут запустить в работу проходческие щиты на глубине порядка 5 метров под самой Свислочью.

Как заметил белорусский блогер Денис Блищ, рабочие уже приступили к этим подготовительным работам: на берег Свислочи в районе гостиницы «Юбилейной» уже пригнали кран и огородили стройплощадку. В своем Telegram-канале «Минск и минчанин» блогер выложил несколько фото, по которым видно, что помимо работ на набережной строители «зацепили» и часть проспекта Победителей - его заузили в обоих направлениях, огородив по центру нечто наподобие строительного островка. По словам блогера, все эти работы взаимосвязаны.

Это подтвердили и в столичной Госавтоинспекции. Там еще пару недель назад предупреждали , что в организацию дорожного движения по проспекту Победителей на участке от улицы Мельникайте до проспекта Машерова с 13 февраля внесены корректировки из-за работ по строительству новых станций метро.

