закрыть
26 февраля 2026, четверг, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван лучший актер всех времен с точки зрения науки

14
  • 24.02.2026, 14:56
  • 10,556
Назван лучший актер всех времен с точки зрения науки

Результаты удивляют.

Попытка измерить величие актера с помощью науки звучит почти абсурдно, кино всегда жило на стыке эмоций и интуиции, а не формул и таблиц. Тем не менее исследователь Дэниел Пэррис решил объединить данные о кассовых сборах, рейтингах и номинациях на «Оскар», чтобы назвать «лучшего актера всех времен», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Для исследования были использованы онлайн-рейтинги (IMDb, Rotten Tomatoes, Letterboxd), показатели коммерческого успеха и статистика премии «Оскар». После объединения данных выяснилось, что первое место разделили сразу три актера.

Леонардо Ди Каприо оказался среди лидеров благодаря высоким онлайн-оценкам и участию в крупнейших мировых хитах — «Титаник», «Начало», «Волк с Уолл-стрит». Несмотря на один-единственный «Оскар», фильмы с его участием получили множество наград и номинаций.

Пол Ньюман — другой неожиданный фаворит. Он прославился ролями в культовых картинах «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера», «Вердикт» и даже озвучивал персонажа в «Тачках». Его успехи, по мнению исследователей, достаточно весомы, чтобы поставить его в тройку лидеров.

Аль Пачино завершает список. Его культовые роли в «Крестном отце», «Лице со шрамом» и «Жаре» давно сделали его легендой. При этом, как и Ди Каприо, он получил лишь одну статуэтку «Оскар».

По данным исследования, в список почти попали также Эмма Томпсон, Роберт Дауни-младший, Мерил Стрип и Марлон Брандо.

Однако эксперты признают, что подобная «научная» классификация скорее отражает ограничения методологии, чем истинное величие актеров. Искусство не поддается строгим формулам — и в этом его сила.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип