Лукашенко летит в Москву

Лукашенко летит в Москву20
- 24.02.2026, 15:24
На заседание так называемого госсовета «союзного государства».
Лукашенко отправится в Москву, где 26 февраля примет участие в заседании так называемого госсовета «союзного государства» и встретится с Путиным.
На повестке мероприятия — «семь пунктов по актуальным вопросам двустороннего интеграционного взаимодействия».
«На заседании предстоит обсудить Основные направления реализации положений договора о создании «союзного государства» на 2024−2026 годы, а также разработку проекта аналогичного документа на 2027−2029 годы», — сообщили в пресс-службе диктатора