26 февраля 2026, четверг, 16:17
Лукашенко летит в Москву

20
  24.02.2026, 15:24
  • 6,076
На заседание так называемого госсовета «союзного государства».

Лукашенко отправится в Москву, где 26 февраля примет участие в заседании так называемого госсовета «союзного государства» и встретится с Путиным.

На повестке мероприятия — «семь пунктов по актуальным вопросам двустороннего интеграционного взаимодействия».

«На заседании предстоит обсудить Основные направления реализации положений договора о создании «союзного государства» на 2024−2026 годы, а также разработку проекта аналогичного документа на 2027−2029 годы», — сообщили в пресс-службе диктатора

