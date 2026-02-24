Лукашенко летит в Москву 20 24.02.2026, 15:24

6,076

На заседание так называемого госсовета «союзного государства».

Лукашенко отправится в Москву, где 26 февраля примет участие в заседании так называемого госсовета «союзного государства» и встретится с Путиным.

На повестке мероприятия — «семь пунктов по актуальным вопросам двустороннего интеграционного взаимодействия».

«На заседании предстоит обсудить Основные направления реализации положений договора о создании «союзного государства» на 2024−2026 годы, а также разработку проекта аналогичного документа на 2027−2029 годы», — сообщили в пресс-службе диктатора

