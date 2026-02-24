Зеленский сменил главного переговорщика по вступлению Украины в ЕС 24.02.2026, 17:02

4,764

Делегацию вошло два десятка должностных лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации для переговоров с Евросоюзом по соглашению о вступлении Украины в ЕС. Новым главным переговорщиком назначен вице-премьер Тарас Качка.

Соответствующий указ от 24 февраля обнародован на сайте Офиса президента Украины.

Документ вносит изменения в предыдущий указ от 21 июня 2024 года.

Согласно новому решению, в состав делегации включены или утверждены около двух десятков должностных лиц - представителей различных министерств и государственных органов.

Главным переговорщиком и главой украинской делегации определен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Он будет отвечать за переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз.

Указом также выведено из состава делегации предыдущую руководительницу - Ольгу Стефанишину, а также еще 15 человек.

Как известно, с конца августа 2025 года Стефанишина занимает должность посла Украины в США.

