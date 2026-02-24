закрыть
«Купаловцы» покажут в Варшаве спектакль «Валiзка»

  • 24.02.2026, 17:52
  • 1,062
«Купаловцы» покажут в Варшаве спектакль «Валiзка»

Уже 1 марта.

Свободные «Купаловцы» приглашают на показ спектакля «Валiзка» в Варшаве.

«Иногда каждому из нас хочется выжать из памяти трудные моменты, ужасающие воспоминания, выбросить их в мусорку и попрощаться навсегда. Возможно ли это? Стоит ли? Не прошлое ли определяет человека?

У Франсуа Жако была половина сердца, одно легкое, один глаз. Он тяжело дышал и не имел опоры в жизни. Франсуа казалось, что его вообще не существует. Но однажды он отправился в музей катастрофы, чтобы отыскать ответы и сделать неожиданное открытие», — рассказали о постановке организаторы сайту Charter97.org.

Спектакль пройдет 1 марта в 19:00. Адрес: Варшава, Scena Przodownik Teatru Dramatycznego, ul. Olesińska 21/lok.211.

Билеты можно купить по ссылке.

