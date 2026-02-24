Том Хэнкс станет президентом США 3 24.02.2026, 22:13

2,590

Том Хэнкс

Американский актер сыграет Авраама Линкольна.

Американский актер Том Хэнкс станет президентом США в новом фильме. Об этом пишет Variety.

69-летний артист сыграет 16-го президента страны Авраама Линкольна в драме по роману «Линкольн в бардо».

Анимационно-игровой фильм с реальными и вымышленными персонажами посвящен отношениям Линкольна с сыном Уильямом, которого не стало в возрасте 11 лет.

Режиссерское кресло картины Дьюк Джонсон, Хэнкс станет сопродюсером картины.

Том Хэнкс является дальним родственником Линкольна по линии его матери Нэнси Хэнкс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com