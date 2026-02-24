закрыть
26 февраля 2026, четверг, 23:23
Том Хэнкс станет президентом США

3
  • 24.02.2026, 22:13
  • 2,590
Том Хэнкс станет президентом США
Том Хэнкс

Американский актер сыграет Авраама Линкольна.

Американский актер Том Хэнкс станет президентом США в новом фильме. Об этом пишет Variety.

69-летний артист сыграет 16-го президента страны Авраама Линкольна в драме по роману «Линкольн в бардо».

Анимационно-игровой фильм с реальными и вымышленными персонажами посвящен отношениям Линкольна с сыном Уильямом, которого не стало в возрасте 11 лет.

Режиссерское кресло картины Дьюк Джонсон, Хэнкс станет сопродюсером картины.

Том Хэнкс является дальним родственником Линкольна по линии его матери Нэнси Хэнкс.

