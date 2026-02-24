Том Хэнкс станет президентом США3
Американский актер сыграет Авраама Линкольна.
Американский актер Том Хэнкс станет президентом США в новом фильме. Об этом пишет Variety.
69-летний артист сыграет 16-го президента страны Авраама Линкольна в драме по роману «Линкольн в бардо».
Анимационно-игровой фильм с реальными и вымышленными персонажами посвящен отношениям Линкольна с сыном Уильямом, которого не стало в возрасте 11 лет.
Режиссерское кресло картины Дьюк Джонсон, Хэнкс станет сопродюсером картины.
Том Хэнкс является дальним родственником Линкольна по линии его матери Нэнси Хэнкс.