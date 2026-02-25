В Национальном художественном музее в Минске начинается масштабная реконструкция
Здание фактически разберут и соберут заново.
Проезжающие мимо водители и проходящие пешеходы заметили на улице Карла Маркса в Минске необычные инсталляции на фасаде Национального художественного музея.
Стальные конструкции по всему фасаду временные – их демонтируют, как только завершится реставрация объекта, рассказал глава администрации Ленинского района Роман Мельник, передает «Минск-Новости».
По его словам, реконструкцию Национального художественного музея планируют окончить в 2027 году. После завершения работ объект примет свой первоначальный облик.
«Восстановлению подлежат буквально все элементы, включая внутреннюю лепнину. Строительная организация нацелена на то, чтобы максимально сохранить здание в том виде, в котором оно существовало ранее», – уточнил глава администрации Ленинского района Минска.
Капремонт основного здания музея начнется летом 2026 года. Поэтапно до конца 2027-го обновят весь комплекс – галереи, переходы, внутренний дворик с экспозиционными залами.
Пока элементы объекта демонтируют, параллельно усиливая наружные несущие стены металлическими конструкциями.
«После завершения усиления и выполнения монолитных работ будет произведен демонтаж внутренних несущих стен и перекрытий до фундамента в здании, соединяющем главный корпус с другим корпусом. Далее последуют усиление фундамента и поэтапное возведение стен заново», – пояснил главный инженер предприятия «СПМК-81» Михаил Главицкий.
Акцент в реставрационных работах сделан на сохранении исторического фасада Национального художественного музея и выполнении всех корпусов в единой стилистике. Как только закончатся работы по усилению несущих конструкций, фасад расчистят и оштукатурят, архитектурный декор восстановят.
