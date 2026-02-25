В Смоленской области начали массовую эвакуацию после атаки по химзаводу «Дорогобуж» 2 25.02.2026, 17:37

2,006

Удар пришелся по цехам аммиака и селитры.

В Смоленской области начали временно переселять жителей Дорогобужского района, где находится химический завод «Дорогобуж», загоревшийся в результате атаки украинских дронов, сообщили источники «Ленты.ру». «К нам уже из Пушкарево в клуб привезли людей. Пушкарево — деревня возле завода. Сначала идет Пушкарево, потом Елисеенки, потом Полибино. Их эвакуировать будут», — рассказал житель деревни Садовая.

Ранее об эвакуации упомянул губернатор Смоленской области Василий Анохин, сообщив, что она может потребоваться для «минимизации возможных угроз населению». При этом он заверил, что очаги возгорания на заводе уже локализованы.

Удар по «Дорогобужу» был нанесен утром 25 февраля. Следственный комитет сообщил, что в результате погибли семь человек, еще 10 пострадали. По словам источников «Ленты.ру», атака пришлась на цеха аммиака и селитры, что привело к сильному пожару, который можно было наблюдать за несколько километров. Собеседники издания также сообщили о повреждении Дорогобужской ТЭЦ, из-за чего в домах пропало водоснабжение. Жители пожаловались, что в магазинах не осталось бутилированной воды.

«Дорогобуж» производит минеральные удобрения и химпродукцию, в том числе аммиачную селитру и азотную кислоту, которые нужны для создания взрывчатых веществ.

СК заявил, что завод атаковали не менее 30 беспилотников — в результате были повреждены «элементы инфраструктуры», а также здание пожарной части и специальный автомобиль для тушения возгораний.

По данным украинского мониторингового канала Supernova+, дроны могли разрушить «главную автотермическую установку синтеза в контуре азотной кислоты / аммиака — фактически ключевой узел всей азотной химии предприятия». «Если информация подтвердится, восстановление может занять не менее нескольких месяцев, что приведет к длительной остановке производственного процесса», — написал он.

«Дорогобуж» принадлежит группе «Акрон», основным владельцем которой является президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор. На предприятии, выпускающем 2,2 млн тонн продукции в год, работают более 2,8 тысячи человек.

