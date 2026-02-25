ВСУ подорвали крупнейший склад дронов в Курской области РФ 5 25.02.2026, 19:57

6,978

Все запасы БПЛА уничтожены.

ВСУ нанесли болезненный удар по российской военной инфраструктуре на территории Курской области. В результате атаки был взорван и уничтожен крупный склад, где хранились тысячи беспилотников, боеприпасы и техника, передает «Диалог».

В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ сообщили, что объект был выявлен на территории России вблизи границы с Сумской областью. Именно из Курской области российские войска регулярно предпринимают попытки давления на украинское приграничье, что делает подобные цели стратегически важными.

По информации военных, на складе было сосредоточено значительное количество дронов, боеприпасов и оборудования для них, а также легкая автотехника, используемая экипажами БПЛА. Удар привел к масштабному пожару и фактическому уничтожению запасов.

Особое внимание привлекли оценки производителя - компании Ptashka Drones. Там заявили, что на складе могло находиться около 10 тысяч российских беспилотников. Если эти данные подтвердятся, потери для российской армии будут исчисляться не только в технике, но и в серьезном снижении ударного потенциала на одном из ключевых участков фронта.

Украинские военные подчеркивают, что российская сторона традиционно считала объекты в глубине своей территории недосягаемыми. Однако концентрация столь критических ресурсов, как отмечают десантники, фактически превращает их в приоритетные цели.

В Ptashka Drones также уточнили, что для удара использовались дроны на оптоволоконной связи, способные действовать на дистанциях до 50 километров. Такая технология существенно осложняет противодействие средствами радиоэлектронной борьбы и повышает точность атак.

