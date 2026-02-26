Черный «Шахед» в небе над городом вызвал переполох в Гомеле

Черный «Шахед» в небе над городом вызвал переполох в Гомеле5
- 26.02.2026, 10:40
- 2,548
На перехват был отправлен вертолет.
Утром 26 февраля жители Гомеля сообщили местному изданию «Флагшток» о пролете беспилотника над городом. При этом украинские мониторинговые каналы в последние часы не фиксировали вторжений летательных аппаратов в воздушное пространство Гомельщины.
Как передает «Флагшток», дрон «издает характерный звук, похожий на звук мопеда». Сообщения о звуке поступали «около получаса из разных районов Гомеля», писало издание в 9.34.
Позже «Флагшток» добавил, что «вслед за черным БПЛА» военные «отправили вертолет». Как передает издание со ссылкой на данные визуального наблюдения, над Гомелем, вероятно, был замечен один из БПЛА Shahed-136 («Герань»), которые использует Россия.
В 10.03 телеграм-канал «Говорит Гомель», который связывают с управлением идеологии Гомельского облисполкома, опубликовал пост, в котором перечислены «меры безопасности при обнаружении дронов». Издание уточнило, что материал обнародован «просто, чтобы знать».
Издание также предупредило об уголовной ответственности за «любую съемку и публикацию фото и видео передвижений военной техники, военнослужащих или военных объектов».