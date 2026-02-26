закрыть
Уволен глава «Минсктранса»

  • 26.02.2026, 14:30
Его имя и биография исчезли с сайта организации.

Гендиректора «Минсктранса» Олега Дзюбенко скорее всего уволили с должности. Его имя и биография исчезли с сайта организации, заметило издание «Зеркало».

Сведения об увольнении 58-летнего гендиректора появились сперва в профильных чатах транспортников. Когда журналистка «Зеркала» позвонила в приёмную гендиректора, ей ответили, что он больше не работает.

Секретарь не сказала, как давно Дзюбенко покинул «Минсктранс». Также неизвестно, по какой причине с ним разорвали контракт.

В мае 2020-го Олег Дзюбенко стал исполняющим обязанности гендиректора «Минсктранса» (до того времени он был первым заместителем). Официально в должности его утвердили 31 июля 2020 года. Всю жизнь Дзюбенко работал в транспортной сфере, начав с мастера в троллейбусном депо Минска.

В этом году в середине февраля в Минске несколько дней подряд происходили массовые перебои в работе троллейбусов. Связано ли увольнение Дзюбенко с этими проблемами — неизвестно.

