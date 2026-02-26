Швейцария расширила санкции в отношении режима Лукашенко 26.02.2026, 19:08

Федеральный совет Швейцарии присоединился к ограничениям, которые ввел ЕС.

Федеральный совет Швейцарии 25 февраля «полностью утвердил принятые 23 октября 2025 года Европейским союзом дополнительные меры против Беларуси в свете продолжающегося участия этой страны в войне России против Украины», говорится на сайте швейцарского правительства.

По информации кабинета, среди прочего санкции включают продление запрета на предоставление услуг, ужесточение некоторых торговых ограничений и меры, касающиеся криптовалют. Новые положения вступили в силу 26 февраля.

Отмечается, что это решение еще больше приближает швейцарский режим санкций против Беларуси к режиму против России, усиливая его действие и предотвращая обход санкций.

Текст постановления достаточно объемен, он доступен на специализированной платформе для публикации швейцарского законодательства.

Отдельно напоминается, что 12 декабря 2025 года Швейцария внесла в санкционный список председателя «Белнефтехима» Илью Икана, генерального директора холдинга «Горизонт» Юрия Предко, сам холдинг «Горизонт» и отдельно научно-исследовательское предприятие «Институт цифрового телевидения «Горизонт», а также ЗАО «Голографическая индустрия», попавшие под санкции ЕС в октябре прошлого года. Также страна присоединилась к принятым тогда же санкциям ЕС в отношении «Альфа-Банк (Беларусь)», «Сбер Банк (Беларусь)», «Банк ВТБ (Беларусь)».

Это было сделано в рамках первого этапа имплементации принятых Евросоюзом 23 октября прошлого года санкций в отношении Беларуси и России, сейчас Швейцария присоединилась к ним полностью.

