Психологи назвали пять способов стать более привлекательным

Психологи назвали пять способов стать более привлекательным1
- 26.02.2026, 19:18
Ключевые установки.
Психологи Соня Любомирски и Гарри Рейс представили научно обоснованный подход к тому, как укреплять отношения и усиливать чувство любви в повседневной жизни. Их выводы основаны на многолетних исследованиях счастья, благополучия и межличностных связей, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Главная идея специалистов проста — чтобы чувствовать себя любимым, нужно сначала сделать так, чтобы любимыми чувствовали себя другие. Люди, получая внимание и заботу, с высокой вероятностью отвечают тем же.
Эксперты выделяют пять ключевых стратегий, которые помогают строить более теплые и близкие отношения:
— Будьте готовы открыться. Делитесь личным постепенно и осознанно, выбирайте подходящий момент.
— Слушайте внимательно. Сосредотачивайтесь на том, что говорит собеседник, стремясь понять его чувства и опыт.
— Будьта любознательными. Проявляйте искренний интерес к людям, пытайтесь глубже понять их внутренний мир.
— Откройте сердце. Показывайте заботу и поддержку, помогайте близким раскрывать свои лучшие качества.
— Примите сложность характеров. Поймите, что каждый человек сочетает сильные и слабые стороны, и относитесь к этому с эмпатией.
Психологи подчеркивают, что большинство проблем в отношениях возникает не из-за недостатков партнеров, а из-за дефицита внимания, открытости и готовности вложиться в другого. Однако важно помнить, что не все отношения поддаются исправлению — если попытки быть открытым, внимательным и понимающим не встречают взаимности, стоит переоценить, куда направлять эмоциональные усилия.