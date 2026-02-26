iPhone и iPad одобрили для работы с секретными данными НАТО 26.02.2026, 23:07

С таким заявлением выступила компания Apple на своем сайте.

Устройства iPhone и iPad с программным обеспечением iOS 26 и iPadOS 26 сертифицированы для обработки секретных данных во всех странах НАТО. С таким заявлением выступила компания Apple на своем сайте.

«Сегодня Apple объявила, что iPhone и iPad являются первыми и единственными потребительскими устройствами, соответствующими требованиям безопасности информации стран НАТО. Это позволяет использовать iPhone и iPad с секретной информацией до уровня ограниченного доступа НАТО без необходимости использования специального программного обеспечения или настроек — уровень государственной сертификации, которому не соответствует ни одно другое потребительское мобильное устройство», — говорится в сообщении.

Компания ранее рассказала, что правительство Германии выдало разрешение обрабатывать секретную информацию на устройствах, где используются меры защиты iOS и iPadOS. Оценкой безопасности устройств Apple занималось и Федеральное управление информационной безопасностью (BSI или Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ведомство входит в структуру Министерства внутренних дел Германии). Оно пришло к выводу, что встроенные в платформу Apple возможности обеспечения безопасности соответствуют требованиям управления и требованиям безопасности стран НАТО.

В марте Apple призвала пользователей iPhone по всему миру срочно обновить iOS из-за критической уязвимости безопасности. Компания предложила пользователям установить последнее обновление операционной системы iOS 18.3.2.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com