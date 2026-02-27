закрыть
27 февраля 2026, пятница
Редкий автодом Volkswagen поехал после почти 40 лет простоя на улице

  • 27.02.2026, 11:53
Редкий автодом Volkswagen поехал после почти 40 лет простоя на улице
Volkswagen T1 стоял под открытым небом с 1987 года
Фото: скриншот / YouTube

Раритетное авто «оживили» в Нью-Мексико.

В США удалось оживить раритетный автодом Volkswagen T1 1965 года. Почти четыре десятилетия он стоял под открытым небом.

Дом на колесах Volkswagen T1 обнаружили в штате Нью-Мексико и решили восстановить. О нем рассказали в видео на Youtube-канале RedCanClassics.

Автодом на базе культового Volkswagen T1 является довольно редким в наши дни. Удалось установить, что его прекратили эксплуатировать в 1987 году и оставили под открытым небом на свалке.

За 39 лет Volkswagen T1 местами заржавел, однако мягкий климат Нью-Мексико не дал кузову полностью сгнить. В салоне автомобиля собрались мусор и хлам и пришлось долго отмывать и отчищать его.

Автодом отправят на реставрацию
Фото: скриншот / YouTube

А вот двигатель Volkswagen T1 на удивление хорошо сохранился. После того, как его прочистили и смазали, подключили новый аккумулятор и подали топливо, 1,5-литровая оппозитная четверка мощностью 51 л. с. без проблем завелась.

Двигатель Volkswagen без проблем завелся
Фото: скриншот / YouTube

Мало того, автодом Volkswagen T1 смог проехаться, хотя он довольно шумный, медленный и фактически не имеет тормозов. Все неисправности планируют исправить во время будущей реставрации.

