В Чехии вручат премию Николаю Статкевичу 27.02.2026, 14:28

Николай Статкевич

Фото: svaboda.org

Белорусского оппозиционера удостоят награды Homo Homini.

Лидер белорусской оппозиции, освобожденный политзаключенный Николай Статкевич станет лауреатом премии Homo Homini на 28-м Международном фестивале документального кино о правах человека One World, который пройдет в Праге с 11 по 19 марта 2026 года. Церемония награждения состоится в первый день фестиваля, 11 марта, в центре Pražská křižovatka, пишут организаторы фестиваля (перевод — сайт Charter97.org).

Фестиваль One World, организованный в Праге уже почти три десятилетия, собирает лучшие документальные фильмы со всего мира, освещающие темы прав человека, свободы, противодействия несправедливости и личной храбрости. В 2026 году программа включает 106 фильмов, а показы будут проходить в десяти пражских кинотеатрах, с последующим расширением фестиваля до 60 городов и населенных пунктов по всей Чехии до 24 апреля. Большинство показов сопровождаются обсуждениями с режиссерами и экспертами.

Награда Homo Homini, присуждаемая за выдающийся вклад в защиту прав человека и демократических ценностей, в этом году достанется Статкевичу за его многолетнюю борьбу за демократию в Беларуси.

Для белорусского общества и международного сообщества вручение Статкевичу премии имеет особое значение — оно символизирует признание мужества и стойкости тех, кто борется за свободу и права человека в условиях репрессий.

Напомним, вечером 19 февраля стало известно, что на свободу вышел политзаключенный Николай Статкевич. У оппозиционного лидера, как сообщила его супруга Марина Адамович, был инсульт, сейчас он восстанавливается.

11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках. Долгое время было неизвестно, где он находится.

В 2021 году Николая Статкевич приговорили к 14 годам колонии особого режима за организацию «массовых беспорядков».

С начала июля 2022 года, с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии, лидера белорусской оппозиции содержали в максимально жестких условиях: держали в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.

