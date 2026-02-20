Марина Адамович рассказала о состоянии здоровья Николая Статкевича 15 20.02.2026, 15:43

25,182

Лидер белорусской оппозиции три недели находился в реанимации.

Марина Адамович, жена перенесшего инсульт и освобожденного 19 февраля лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, рассказала «Новой газете Европа» о состоянии мужа.

— Он пока плохо говорит, но скоро восстановится, не сомневаюсь! Он уже сейчас это делает лучше, чем даже час назад! — сообщила по телефону Марина Адамович о муже.

По ее словам, все это время Николай Статкевич находился в той же колонии в Глубоком, из которой его вывезли в сентябре:

— Николай сказал, что его как из колонии везли с мешком на голове, так и обратным путем, с границы в колонию, с тем же мешком на голове и стяжками на руках. Я писала туда, в колонию. Я за эти месяцы ездила туда трижды. И мне никто ничего не сказал, не дал ни одного ответа на мои обращения. Но он все это время был там. А инсульт у Николая случился еще 21 января, и его в тот же вечер увезли в Минск. (На заднем плане в этом время звучит голос Николая. Неразборчиво, но Марина понимает. — Прим. авт.). Николай говорит, что врачи действительно делали все возможное, чтобы спасти его жизнь: три недели реанимации, кормление через трубку.

Напомним, вечером 19 февраля стало известно, что на свободу вышел политзаключенный Николай Статкевич. У оппозиционного лидера, как сообщила его супруга Марина Адамович, был инсульт, сейчас он восстанавливается.

11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках. Долгое время было неизвестно, где он находится.

В 2021 году Николая Статкевич приговорили к 14 годам колонии особого режима за организацию «массовых беспорядков».

С начала июля 2022 года, с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии, лидера белорусской оппозиции содержали в максимально жестких условиях: держали в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com