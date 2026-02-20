Марина Адамович рассказала о состоянии здоровья Николая Статкевича

Марина Адамович рассказала о состоянии здоровья Николая Статкевича15
- 20.02.2026, 15:43
Лидер белорусской оппозиции три недели находился в реанимации.
Марина Адамович, жена перенесшего инсульт и освобожденного 19 февраля лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, рассказала «Новой газете Европа» о состоянии мужа.
— Он пока плохо говорит, но скоро восстановится, не сомневаюсь! Он уже сейчас это делает лучше, чем даже час назад! — сообщила по телефону Марина Адамович о муже.
По ее словам, все это время Николай Статкевич находился в той же колонии в Глубоком, из которой его вывезли в сентябре:
— Николай сказал, что его как из колонии везли с мешком на голове, так и обратным путем, с границы в колонию, с тем же мешком на голове и стяжками на руках. Я писала туда, в колонию. Я за эти месяцы ездила туда трижды. И мне никто ничего не сказал, не дал ни одного ответа на мои обращения. Но он все это время был там. А инсульт у Николая случился еще 21 января, и его в тот же вечер увезли в Минск. (На заднем плане в этом время звучит голос Николая. Неразборчиво, но Марина понимает. — Прим. авт.). Николай говорит, что врачи действительно делали все возможное, чтобы спасти его жизнь: три недели реанимации, кормление через трубку.
11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках. Долгое время было неизвестно, где он находится.
В 2021 году Николая Статкевич приговорили к 14 годам колонии особого режима за организацию «массовых беспорядков».
С начала июля 2022 года, с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии, лидера белорусской оппозиции содержали в максимально жестких условиях: держали в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.