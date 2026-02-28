Reuters: Найдено тело аятоллы Хаменеи
- 28.02.2026, 22:54
Он ликвидирован.
Аятолла Али Хаменеи мертв, его тело было найдено. Об этом высокопоставленный израильский чиновник сообщил агентству Reuters. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что появляется все больше признаков того, что аятолла Али Хаменеи погиб, однако прямо смерть аятоллы политик не подтвердил.
По словам Нетаньяху, резиденция Хаменеи была уничтожена. Израильский телеканал Channel 12 сообщил, что на комплекс было сброшено 30 бомб.
Израильский премьер также обратился к гражданам Ирана с призывом выступить против режима. «Не упустите возможность. Это шанс, который выпадает раз в поколение», — сказал Биньямин Нетаньяху, отметив, что «помощь пришла».