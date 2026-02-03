Из больницы в Латвии уволили 49 граждан Беларуси и РФ

Больница в Латвии уволила 49 сотрудников с гражданством Беларуси и РФ

Даугавпилсская региональная больница в Латвии уволила 49 сотрудников с гражданством России и Беларуси. Об этом, как передает ERR, сообщает агентство LETA.

Увольнения прошли 31 января. Как пояснили агентству в медучреждении, причиной стали требования латвийского закона о национальной безопасности. Согласно ему, гражданам России и Беларуси запрещено работать на объектах критической инфраструктуры страны, к которым относится Даугавпилсская региональная больница.

29 уволенных трудились на должностях среднего и младшего медицинского персонала, 11 из них достигли пенсионного возраста. Еще 20 человек являлись работниками хозяйственной службы, трое — пенсионного возраста.

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»