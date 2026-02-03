Энергетический удар по Кремлю 9 Павел Кухта

3.02.2026, 13:10

В контексте усиления давления президента США Дональда Трампа на Россию его недавние заявления по Венесуэле, Индии и Китаю формируют новую архитектуру глобального энергетического рынка – с прямыми последствиями для финансирования войны РФ против Украины.

Венесуэльская нефть вместо российской и иранской

Трамп заявил, что Индия возобновит закупки венесуэльской нефти, подчеркнув, что Нью-Дели будет покупать ее «вместо иранской». Фактически это означает частичную замену и российского импорта, на который Индия опирается как третий крупнейший импортер нефти в мире.

Таким образом США:

уменьшают зависимость ключевых азиатских рынков от российского сырья;

создают конкурентное давление на российскую Urals;

перераспределяют энергетические потоки в пользу альтернативных поставщиков.

Китай как потенциальный «переключатель рынка»

Отдельно Трамп пригласил Китай присоединиться к этой схеме, заявив: «Китай приветствуется и заключит прекрасное соглашение по нефти».

Хотя детали не были озвучены, сигнал четкий: Пекину предлагают альтернативу российской нефти, что в перспективе может подорвать ключевой канал валютных поступлений Кремля.

Ценовой фактор: нефть падает – Кремль теряет

На фоне этих заявлений и сигналов о деэскалации между США и Ираном цены на нефть обвалились почти на 5% – самое резкое однодневное падение за полгода.

Стоимость Brent снизилась до примерно $66 за баррель.

WTI – до примерно $62 за баррель.

Рынок среагировал снятием «геополитической премии», что еще больше ударило по доходам экспортеров.

Двойной удар по бюджету РФ

Для России последствия критические:

более 40% доходов бюджета РФ формируются за счет экспорта нефти и газа;

падение цен уменьшает маржу;

венесуэльская нефть, которую США активно проталкивают на азиатские рынки, вытесняет российские объемы из Индии, а впоследствии может – и из Китая.

В условиях глобального избытка предложения и возобновления венесуэльской добычи доходы Кремля могут сокращаться на миллиарды долларов ежегодно, что непосредственно затрудняет финансирование военных операций.

Стратегия США: «энергетическое доминирование»

Эти шаги вписываются в более широкую стратегию США по ослаблению российского влияния в Европе и Азии. Сам Трамп подчеркнул, что с Индией «уже есть концепция соглашения», что свидетельствует о быстрых и системных изменениях в мировой торговле нефтью. Падение доходов так называемой военной машины Кремля перестает быть гипотезой – это экономическая реальность, в которой Москва вынуждена:

терять рынки;

продавать нефть со все большими скидками;

искать альтернативные источники финансирования в условиях растущего давления Запада.

Павел Кухта, «Фейсбук»

