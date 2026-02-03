Энергетический удар по Кремлю

Энергетический удар по Кремлю9
- Павел Кухта
- 3.02.2026, 13:10
В контексте усиления давления президента США Дональда Трампа на Россию его недавние заявления по Венесуэле, Индии и Китаю формируют новую архитектуру глобального энергетического рынка – с прямыми последствиями для финансирования войны РФ против Украины.
Венесуэльская нефть вместо российской и иранской
Трамп заявил, что Индия возобновит закупки венесуэльской нефти, подчеркнув, что Нью-Дели будет покупать ее «вместо иранской». Фактически это означает частичную замену и российского импорта, на который Индия опирается как третий крупнейший импортер нефти в мире.
Таким образом США:
уменьшают зависимость ключевых азиатских рынков от российского сырья;
создают конкурентное давление на российскую Urals;
перераспределяют энергетические потоки в пользу альтернативных поставщиков.
Китай как потенциальный «переключатель рынка»
Отдельно Трамп пригласил Китай присоединиться к этой схеме, заявив: «Китай приветствуется и заключит прекрасное соглашение по нефти».
Хотя детали не были озвучены, сигнал четкий: Пекину предлагают альтернативу российской нефти, что в перспективе может подорвать ключевой канал валютных поступлений Кремля.
Ценовой фактор: нефть падает – Кремль теряет
На фоне этих заявлений и сигналов о деэскалации между США и Ираном цены на нефть обвалились почти на 5% – самое резкое однодневное падение за полгода.
Стоимость Brent снизилась до примерно $66 за баррель.
WTI – до примерно $62 за баррель.
Рынок среагировал снятием «геополитической премии», что еще больше ударило по доходам экспортеров.
Двойной удар по бюджету РФ
Для России последствия критические:
более 40% доходов бюджета РФ формируются за счет экспорта нефти и газа;
падение цен уменьшает маржу;
венесуэльская нефть, которую США активно проталкивают на азиатские рынки, вытесняет российские объемы из Индии, а впоследствии может – и из Китая.
В условиях глобального избытка предложения и возобновления венесуэльской добычи доходы Кремля могут сокращаться на миллиарды долларов ежегодно, что непосредственно затрудняет финансирование военных операций.
Стратегия США: «энергетическое доминирование»
Эти шаги вписываются в более широкую стратегию США по ослаблению российского влияния в Европе и Азии. Сам Трамп подчеркнул, что с Индией «уже есть концепция соглашения», что свидетельствует о быстрых и системных изменениях в мировой торговле нефтью. Падение доходов так называемой военной машины Кремля перестает быть гипотезой – это экономическая реальность, в которой Москва вынуждена:
терять рынки;
продавать нефть со все большими скидками;
искать альтернативные источники финансирования в условиях растущего давления Запада.
Павел Кухта, «Фейсбук»