Прокремлевские экономисты объявили о начале банковского кризиса в России 16 2.02.2026, 21:06

Началось «бегство вкладчиков».

«Ранее предсказывавшийся нашей системой раннего оповещения… банковский кризис теперь зафиксирован согласно формальным критериям, а чуть ранее… был уже зафиксирован кризис плохих долгов», – констатировал близкий к властям аналитический центр ЦМАКП.

Его опережающий индикатор также фиксирует высокие риски «бегства вкладчиков». Пока этот эффект не возникает вследствие латентного характера кризиса, пишет ЦМАКП, но «в случае усиления кризисных процессов они могут выйти на поверхность», передает The Moscow Times.

Под системным банковским кризисом центр понимает ситуацию, при которой реализуется хотя бы одно из условий:

доля проблемных активов банковской системы превышает 10%;

клиенты изымают со счетов и депозитов значительную долю средств;

для предотвращения последствий проводится вынужденная реорганизация/национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная докапитализация (в размере более 2% ВВП).

Оба кризиса «умеренные по масштабам», успокаивает ЦМАКП: проблемными являются чуть более 10% совокупных активов и кредитного портфеля банков. Впрочем, по отдельным направлениям «глубина поражения» может быть и больше: по кредитам малому и среднему бизнесу (МСБ) она в среднем 19%, приводит пример ЦМАКП.

По данным ЦБ РФ на конец октября, проблемными были 11,2% корпоративных кредитов на 10,4 трлн руб. и 6,1% розничных на 2,3 трлн руб.

ЦБ просит банки удовлетворять заявки компаний на реструктуризацию кредитов, если есть надежда, что они смогут справиться с трудностями. Так он надеется предотвратить массовые банкротства бизнеса. Весной прошлого года регулятор выпустил такие рекомендации, согласившись не увеличивать резервирование таких кредитов даже задним числом – с середины 2024 г. В конце прошлого года ЦБ продлил поблажки и посоветовал банкам идти навстречу заемщикам как минимум в первой половине этого года.

Благодаря маскировке проблемных активов банков интенсивной реструктуризацией просроченных ссуд, а также благодаря доминированию госбанков (что способствует предотвращению банковских банкротств и банковской «паники») кризис и протекает в латентной форме – так же, как и в 2022 г., заключает ЦМАКП.

Часть инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) осуществляются через субординированные депозиты в крупнейших банках – в основном государственных, но не только. Такие средства можно учитывать в капитале, и когда в июне 300 млрд руб. из ФНБ были размещены в банках для финансирования ВСМ Москва – Санкт-Петербург, ЦМАКП назвал это «экстренной докапитализацией нескольких крупнейших банков». В декабре 82,6 млрд руб. средств ФНБ были размещены на субординированном депозите в Газпромбанке для «финансирования инфраструктурного проекта».

Центробанк называет качество кредитного портфеля банков «приемлемым», но подчеркивает растущие риски. Две из четырех основных уязвимостей финансового сектора, которые он выявил, связаны с долговыми проблемами бизнеса.

Замедление экономики, плохая рыночная конъюнктура и высокие процентные ставки увеличили долговую и процентную нагрузку компаний, кредитный риск в корпоративном секторе растет, отмечал ЦБ: доля так называемой зеленой зоны (без признаков обесценения) в портфеле кредитов крупным и средним компаниям постепенно уменьшается, а в сегменте МСБ растет количество компаний, выходящих в дефолт. На фоне экстремального укрепления рубля (на четверть за год в реальном выражении) и высоких ставок ЦМАКП фиксирует резкое ухудшение качества корпоративного портфеля, особенно по ссудам компаниям, ориентированным на экспорт – нефтегазовым и горнометаллургическим.

Чтобы сдержать риски, ЦБ с прошлого года стал усложнять банкам кредитование крупнейших компаний с повышенной долговой нагрузкой, повышая резервирование таких кредитов. Пока это не помогает: по данным ЦБ, несмотря на его меры, за 11 месяцев обязательства таких заемщиков перед банками выросли на 15,5%, а всего корпоративного сектора – на 11,3%. С марта ЦБ снова резко увеличит требования к резервам на прирост таких ссуд, а если не поможет, грозит увеличить их езе больше. Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка считают это решение важным с учетом накапливающихся рисков.

