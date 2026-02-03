РФ в лютые морозы била по энергетике сразу нескольких регионов Украины 9 3.02.2026, 9:49

6,514

Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Винница, Запорожье, Павлоград.

В ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Как пишет канал monitor, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов, применив достаточно широкую номенклатуру средств поражения. Отметим, в Украине этой ночью были двадцатиградусные морозы.

«Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки», — говорится в сообщении.

В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.

Армия РФ применила по меньшей мере 2 гиперзвуковых ракеты «Циркон» по Киевщине.

Кроме того, оккупанты направили около 10 крылатых противокорабельных ракет Х-32 по Киевской области.

Оккупанты массированно били по Харькову, Днепру и Киевщине баллистическими ракетами в количестве около 20 единиц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com