Мария Колесникова: У меня не было задачи свергать тирана, я участвовала в избирательной кампании 110 3.02.2026, 16:44

Мария Колесникова

Бывшая политзаключенная снова призвала к диалогу с Лукашенко и снятию санкций.

Бывшая политзаключенная, экс-глава штаба бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что Европа могла бы вести диалог с Лукашенко, если его результатом станут освобождение всех политзаключённых и прекращение репрессий. Об этом она сказала в интервью российскому блогеру Юрию Дудю.

Среди возможных шагов она назвала возвращение европейских посольств в Минск, восстановление культурных институций и даже запуск электрички из Минска в Вильнюс — «чтобы часть людей была просто счастлива».

Колесникова также отметила, что диалог может касаться не только освобождения политзаключённых, но и прекращения новых репрессий, снятия ограничений на работу и освобождения людей с «домашней химии».

Юрий Дудь спросил, почему Лукашенко на такое может пойти:

— Ради будущего страны и детей, возможно, с точки зрения проявления мудрости или силы… Он не может не думать о будущем, — сказала Колесникова.

Также Мария Колесникова ответила на вопрос об ошибках 2020 года:

— У меня не было задачи свергать тирана. Я участвовала в избирательной кампании, — заявила Колесникова.

Отметим, Мария Колесникова выступала против введения экономических санкций против режима Лукашенко в разгар протестов в 2020 году. 15 августа 2020 года в интервью Deutsche Welle она заявила, что «время для штрафных мер против режима еще не пришло». Напомним, в эти дни по всей Беларуси проходили кровавые разгоны протестов.

