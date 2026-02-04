Тихановский призвал США мудро использовать имеющийся рычаг давления на Лукашенко 27 4.02.2026, 12:09

15,664

Сергей Тихановский

Экс-политзаключенный выступил на слушаниях в Конгрессе.

В настоящее время существуют «только три реальных пути» освобождения остающихся в заложниках Александра Лукашенко политзаключенных: «иностранная военная интервенция, вывоз их за границу в обмен на что-либо или принудительная дипломатия, которую проводит президент США Дональд Трамп». Такое мнение высказал Сергей Тихановский 3 февраля на слушаниях по ситуации с правами человека в Беларуси в Комиссии по правам человека Тома Лантоса в Конгрессе США. Бывший белорусский политзаключенный выступил в качестве одного из свидетелей, пишет «Позірк».

При этом он сообщил, что поддерживает третий вариант.

По словам Тихановского, Трамп нужен Лукашенко намного больше, чем Лукашенко нужен Трампу, что дает американской администрации «огромный рычаг давления» на белорусского диктатора, который экс-политзаключенный призвал использовать мудро.

Как заявил Тихановский, Лукашенко торгует с Вашингтогом не только заложниками, но и активно пытается привлечь американский бизнес к белорусским национальным авиалиниям, в калийную отрасль и атомную энергетику. Он также обратил внимание на активные попытки Лукашенко сыграть роль посредника в отношениях между США и Россией.

С учетом всех упомянутых факторов, по мнению Тихановского, при наличии политической воли Вашингтона можно не только добиться от Лукашенко освобождения всех заложников режима, но и настоять на прекращении политических репрессий.

Он также отметил, что имеет «дополнительные рекомендации», которые предпочитает обсудить «в частном порядке, непублично».

«Я прошу вас об одной вещи: пожалуйста, не останавливайтесь. Вы уже спасли врачей, политиков, блогеров и даже лауреата Нобелевской премии мира (Алеся Беляцкого), но более 1.100 человек остаются в заключении», — обратился Тихановский к представителям США.

Свидетель также рассказал об условиях своего содержания в местах лишения свободы, отдельно поблагодарив американскую сторону за освобождение.

Тихановский отметил, что в заключении в Беларуси находятся люди, которых, как он выразился, Лукашенко прячет от американской стороны и «не согласится освободить при любых обстоятельствах». К ним он отнес бывших судей, следователей, офицеров служб безопасности, юристов и чиновников, которых Лукашенко считает предателями. По словам экс-политзаключенного, такие люди содержатся в наиболее тяжелых условиях и «подвергаются самым брутальным пыткам».

При этом Тихановский назвал имя одного из них — бывшего офицера спецслужб Владимира Книгу, которого следует «спасти как можно скорее, если он еще жив».

Председательствовавший на слушаниях член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Кристофер Смит, открывая мероприятие, в числе прочего заявил, что власти США (в отличие от их президента Дональда Трампа. — «Позірк».) не признают Лукашенко в качестве легитимного президента Беларуси.

Будучи инициатором и основным автором имеющихся четырех редаккций Акта о демократии в Беларуси, Смит выразил уверенность, что Конгресс примет и разработанную им пятую редакцию документа, который был впервые принят в 2004 году и обновлялся в 2006, 2011 и 2020 годах.

Комиссия по правам человека Тома Лантоса (Tom Lantos Human Rights Commission) — двухпартийная комиссия по правам человека при Палате представителей Конгресса США.

Она следит за ситуацией с правами человека в разных странах, проводит соответствующие слушания и брифинги, дает рекомендации американским законодателям и правительственным структурам.

Кроме Сергея Тихановского в качестве свидетелей на слушаниях 3 февраля выступили советник Светланы Тихановской по дипломатическим вопросам Денис Кучинский, глава литовского офиса правозащитной организации Freedom House Витис Юрконис и международный юрист по правам человека из США Жасмин Д. Кэмерон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com