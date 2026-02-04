12 мая 2026, вторник, 12:39
Министр обороны Украины призвал командиров всех уровней организовать верификацию терминалов Starlink

1
  • 4.02.2026, 12:11
  • 2,260
Нужно внести терминал в «белый список», чтобы он продолжил работать после блокировки.

В Украине продолжается процесс верификации Starlink. Терминалы активно вносят в «белый список», чтобы обеспечить их работу.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Сейчас критически важно верифицировать все терминалы, которые используются в целях обороны. Для этого военным необходимо передать все номера терминалов Starlink через систему DELTA в «белый список».

Напомним, вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей. Достаточно внести терминал в «белый список», чтобы он продолжил работать после блокировки», - пояснил глава Минобороны.

По словам Федорова, впоследствии процесс построят так, чтобы получать данные для регистрации терминалов в режиме реального времени.

«Обращаюсь к командирам всех уровней: организуйте верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить непрерывность и стабильность связи», - подытожил он.

Ранее Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.

Что предшествовало?

Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе «Шахед».

Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.

1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.

