14 мая 2026, четверг, 22:37
В Иркутской области ввели режим ЧС

  • 6.02.2026, 22:21
Из-за отсутствия воды и тепла.

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за масштабной коммунальной аварии в городе Бодайбо, в результате которой местные жители остались без отопления и водоснабжения в сильные морозы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале, пишет The Moscow Times.

Коммунальный кризис в Бодайбо длится уже девятые сутки. Город с населением более 8,5 тыс. человек столкнулся с остановкой котельных после промерзания водовода 30 января, при этом жалобы на отсутствие воды и тепла начали поступать за несколько дней до аварии. По данным регионального управления Следственного комитета, на 5 февраля без отопления и воды, а также с перебоями электроснабжения при морозах до минус 30–40 градусов оставались жители более чем 140 частных и многоквартирных домов — около 1,4 тыс. человек.

Мэр Бодайбо Евгений Юмашев ранее отметил, что ни один житель города не откликнулся на призыв предоставить жильё для временного размещения наиболее уязвимых категорий пострадавших — семей с детьми-инвалидами и пенсионеров.

Ситуация в Бодайбо происходит на фоне системных проблем с изношенной коммунальной инфраструктурой по всей России. Как ранее сообщала «Новая газета Европа», только в январе по стране было зафиксировано 1788 сообщений об отключениях электричества, воды и тепла, что вдвое больше, чем годом ранее. По данным Минстроя, износ сетей в регионах достигает 40–80%.

