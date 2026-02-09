В российском Белгороде началась срочная эвакуация 29 9.02.2026, 17:04

иллюстративное фото

Город замерзает.

В российском Белгороде не удается восстановить отопление и подачу электроэнергии в сотни домов после украинских ударов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале пообещал, что из города эвакуируют детей и одиноких пенсионеров. Гладков рассказал, что ремонтные работы энергетиков и тепловиков, которые продолжаются двое суток, «не приводят к долгожданному результату».

Он добавил, что электроснабжение не восстановлено для 500 потребителей. Также в 455 многоквартирных домах, 25 садиках, 17 школах, 9 поликлиниках и 4 вузах нет отопления. Более того, из системы начинается слив воды.

По словам губернатора, те детские сады, где есть отопление, переходят на круглосуточный режим работы. Поэтому Гладков предложил горожанам оставлять там маленьких детей.

Также он объявил об эвакуации детей из города «в другие регионы РФ»:

«Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024–2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы – в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в прилегающие регионы – с губернаторами сейчас проговариваем. Будем подавать заявки в МЧС для отправки наших детей на поездах».

Также губернатор Белгородской области добавил, что многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одинокие пенсионеры тоже имеют возможность «переместиться в другие регионы» и посоветовал оставлять соответствующие заявки.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com