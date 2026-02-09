17 мая 2026, воскресенье, 14:05
Денис Лазавик занял третье место на турнире по быстрым шахматам

  • 9.02.2026, 12:06
В матче за бронзу белорус победил пятикратного чемпиона мира.

Денис Лазавик победил 5-кратного чемпиона Speed Chess Championship и занял третье место на престижном турнире.

Об этом сообщает BetNews.

В Лондоне 7–8 февраля 2026 года прошел суперфинал коммерческого турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship. Он проводился в 10-й раз, а победу одержал Магнус Карлсен, ставший пятикратным чемпионом этих соревнований.

Таким образом, он настиг по количеству титулов американца Хикару Накамура. С 2017 года главный приз Speed Chess Championship брали только одни они.

Предыдущие стадии турнира имели онлайн-формат, а вот четверка лучших собралась в столице Англии, где и определили сильнейшего.

В полуфиналах сошлись: Магнус Карлсен (Норвегия) – Денис Лазавик (Беларусь), Хикару Накамура (США) – Алиреза Фирузджа (Франция).

Карлсен со счетом 17:9 обыграл Лазавика, а затем в финале превзошел Фирузджу (15:12). Белорус же в матче за третье место в острой борьбе нанес поражение Накамуре – 13.5:12.5.

Обладатель третьего места Speed Chess Championship получил гонорар в размере $15 тысяч.

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина