17 мая 2026, воскресенье, 14:07
Сибига: Лукашенко и его режим представляют угрозу безопасности Украины

15
  • 9.02.2026, 12:48
  • 5,688
Андрей Сибига
Фото: Pavlo Bahmut/Global Look Press

Глава МИД Украины сообщил о планах утвердить стратегию в отношении Беларуси.

Беларусь при Александре Лукашенко и сам диктатор в настоящее время представляют угрозу безопасности Украины. Об этом в интервью «Нова Країна» заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Беларусь при режиме Лукашенко, и сам Лукашенко, в настоящее время представляют угрозу безопасности Украины. У нас есть добровольцы из Беларуси, которые сражаются за защиту нашей независимости и нашей страны, и эти демократические силы, которые видят будущее, основанное на добрососедских отношениях с Украиной, являются теми силами, с которыми мы естественным образом будем поддерживать контакты и которых будем поддерживать, — заявил Сибига.

Дипломат добавил, что в ближайшее время Киев не только назначит специального представителя, но и утвердит стратегический документ, определяющий политику Украины в отношении Беларуси.

Написать комментарий 15

А ну-ка, догони!
Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
