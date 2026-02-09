Сибига: Лукашенко и его режим представляют угрозу безопасности Украины

Сибига: Лукашенко и его режим представляют угрозу безопасности Украины15
- 9.02.2026, 12:48
Глава МИД Украины сообщил о планах утвердить стратегию в отношении Беларуси.
Беларусь при Александре Лукашенко и сам диктатор в настоящее время представляют угрозу безопасности Украины. Об этом в интервью «Нова Країна» заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Беларусь при режиме Лукашенко, и сам Лукашенко, в настоящее время представляют угрозу безопасности Украины. У нас есть добровольцы из Беларуси, которые сражаются за защиту нашей независимости и нашей страны, и эти демократические силы, которые видят будущее, основанное на добрососедских отношениях с Украиной, являются теми силами, с которыми мы естественным образом будем поддерживать контакты и которых будем поддерживать, — заявил Сибига.
Дипломат добавил, что в ближайшее время Киев не только назначит специального представителя, но и утвердит стратегический документ, определяющий политику Украины в отношении Беларуси.