Сибига: Лукашенко и его режим представляют угрозу безопасности Украины 15 9.02.2026, 12:48

Андрей Сибига

Глава МИД Украины сообщил о планах утвердить стратегию в отношении Беларуси.

Беларусь при Александре Лукашенко и сам диктатор в настоящее время представляют угрозу безопасности Украины. Об этом в интервью «Нова Країна» заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Беларусь при режиме Лукашенко, и сам Лукашенко, в настоящее время представляют угрозу безопасности Украины. У нас есть добровольцы из Беларуси, которые сражаются за защиту нашей независимости и нашей страны, и эти демократические силы, которые видят будущее, основанное на добрососедских отношениях с Украиной, являются теми силами, с которыми мы естественным образом будем поддерживать контакты и которых будем поддерживать, — заявил Сибига.

Дипломат добавил, что в ближайшее время Киев не только назначит специального представителя, но и утвердит стратегический документ, определяющий политику Украины в отношении Беларуси.

