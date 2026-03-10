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НАТО создает новый штаб в Финляндии

  • 10.03.2026, 4:21
  • 1,712
НАТО создает новый штаб в Финляндии

Это уже третье подразделение Альянса в стране.

В Финляндии, в районе Риихимяки открывают третий штаб НАТО, который будет специализироваться на информационных технологиях и телекоммуникациях. В подразделении будет работать 60 человек. НАТО оплатит часть строительства, создания и содержания подразделения систем управления. Как пояснил министр обороны Антти Хяккянен, это подразделение усилит способность НАТО защищать Финляндию и всю северную территорию альянса.

«Мое решение о месте расположения базируется на общей оценке национальной обороны. Я учел требования НАТО и перспективы обороны Финляндии», - сказал министр в сообщении Министерства обороны, передает YLE.

Деятельность на территории гарнизона Риихимяки начнется в следующем году во временных помещениях. Строительные работы для постоянного места на территории гарнизона как раз начинаются. По плану завершить развертывание планируют в течение 2029 года.

Таким образом в Финляндии будет три подразделения НАТО: Рованиеми - многонациональный штабной элемент (Multinational Staff Element, MNSE) передовых сухопутных сил НАТО (Forward Land Forces, FLF). Боевая группа действует в районах Рованиеми и Соданкюля.

Миккели - штаб сухопутных войск НАТО Северной Европы, то есть северное командование сухопутных войск (Multi-Corps Land Component Command, MCLCC).

Риихимяки - телекоммуникационные и информационные системные услуги в поддержку управления войсками и командными уровнями НАТО.

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