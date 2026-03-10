В МИД Украины вызвали венгерского посла из-за применения силы к инкассаторам Ощадбанка 1 10.03.2026, 6:34

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Ему выразили решительный протест.

В МИД Украины в понедельник, 9 марта, вызвали венгерского посла Антала Гейзера. Ему выразили решительный протест из-за нарушения Будапештом своих международно-правовых обязательств в обращении с незаконно задержанными инкассаторами Ощадбанка.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что Венгрия в обращении с незаконно задержанными украинскими гражданами, которые перевозили ценный груз из Вены в Украину во исполнение международного контракта между Raiffeisen Bank International и АО Ощадбанк, грубо нарушила свои международно-правовые обязательства.

МИД говорит, что Будапешт нарушил, в частности, Европейскую конвенцию по правам человека, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерскую консульскую конвенцию.

Министерство сообщило, что до венгерской стороны довели позицию о неприемлемости запугивания, психологического давления и чрезмерного применения силы в отношении граждан Украины.

«Внимание посла Венгрии также было привлечено к тому факту, что несмотря на наличие официального запроса, направленного по дипломатическим каналам, украинским консульским должностным лицам не было предоставлено допуска к задержанным, что является грубым нарушением указанных международно-правовых актов», — говорится в сообщении.

Попутно МИД запросил информацию относительно законодательной инициативы руководителя парламентской фракции Фидес, в частности относительно предмета ее регулирования и целей будущего закона.

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