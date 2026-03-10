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Трамп предложил Кубе сдаться «по-дружески»

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  • 10.03.2026, 8:09
  • 7,094
Трамп предложил Кубе сдаться «по-дружески»

Есть два варианта развития событий.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что у Кубы есть два варианта развития событий - либо она соглашается на «дружественное поглощение», либо оно будет «не дружественным», хотя это не имеет значения.

Об этом сообщается в трансляции Белого дома.

Изначально разговор с журналистом пошел о том, почему президент США так доверяет госсекретарю Марко Рубио в контексте кубинского вопроса, поскольку он ведет с Гаваной переговоры.

Трамп ответил, что Рубио - один из лучших госсекретарей США за всю историю, поэтому он заслуживает доверия, тем более он говорит на испанском языке, который является основным в Кубе.

Насчет планов Вашингтона на остров, америкаснкий лидер дал недвузначно понять: либо кубинский лидер Мигель Диас-Канель и его режим соглашаются по-хорошему сдаться, либо нет - это, по мнению Трампа, не имеет значения, так как США все равно установят над ней контроль.

«И это может быть дружественное поглощение. А может и не быть дружественным. Это не имело бы значения, потому что они, как говорится, уже на последнем издыхании. У них нет энергии. У них нет денег. Они находятся в глубоком гуманитарном кризисе» - сказал глава Белого дома журналисту.

Он также заявил, что США «не хотят этого видеть» - Кубу, которая оказалась в плачевно состоянии, поскольку Трамп разорвал ее связь с Венесуэлой, и, как результат, прекратился поток денег к ней от Каракаса.

«Как вы знаете, они (кубинские власти - ред.) очень плохо поступали со многими людьми. И многие из этих людей - кубино-американские избиратели, которые поддержали меня на рекордном уровне, - очень важны. Эти люди очень важны для меня. Я знаю, через что они прошли. Они прошли через настоящий ад», - подытожил глава США.

Он отметил под конец, что многие граждане Кубы - успешные люди, бизнесмены - его друзья. В завершении диалога Трамп еще раз повторил месседж, что либо Куба согласится сдаться по-хорошему, либо Вашингтон все равно возьмет ее под свой контроль.

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