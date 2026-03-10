закрыть
15 июня 2026, понедельник, 8:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Над Минском после заката будет кружить вертолет

13
  • 10.03.2026, 8:15
  • 6,840
Над Минском после заката будет кружить вертолет

Минчан предупредили.

Минские тепловые сети с помощью вертолета МЧС проведут аэросъемку теплотрасс для выявления неисправностей, сообщили в «Минскэнерго».

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» объявил о предстоящих работах по аэросъемке тепловых сетей столицы. Это нужно для выявления тепловых аномалий в местах подземного прохождения трубопроводов, что, в свою очередь, позволит определить повреждения труб и их изоляции, возможные затопления тепловых камер и другие неисправности.

Аэросъемка будет выполняться на вертолете Министерства по чрезвычайным ситуациям на высоте 500−600 метров с использованием тепловизионного оборудования. Для получения точных данных работы будут проводиться в вечернее и ночное время, так как днем тепловые помехи от движения транспорта затрудняют диагностику подземных коммуникаций.

График облетов будет уточняться специалистами МЧС в зависимости от погодных условий.

«Просим отнестись жителей и гостей столицы с пониманием к выполняемым мероприятиям. Это важно для бесперебойного теплоснабжения города», — отметили в Минскэнерго.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный