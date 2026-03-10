Над Минском после заката будет кружить вертолет 13 10.03.2026, 8:15

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Минчан предупредили.

Минские тепловые сети с помощью вертолета МЧС проведут аэросъемку теплотрасс для выявления неисправностей, сообщили в «Минскэнерго».

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» объявил о предстоящих работах по аэросъемке тепловых сетей столицы. Это нужно для выявления тепловых аномалий в местах подземного прохождения трубопроводов, что, в свою очередь, позволит определить повреждения труб и их изоляции, возможные затопления тепловых камер и другие неисправности.

Аэросъемка будет выполняться на вертолете Министерства по чрезвычайным ситуациям на высоте 500−600 метров с использованием тепловизионного оборудования. Для получения точных данных работы будут проводиться в вечернее и ночное время, так как днем тепловые помехи от движения транспорта затрудняют диагностику подземных коммуникаций.

График облетов будет уточняться специалистами МЧС в зависимости от погодных условий.

«Просим отнестись жителей и гостей столицы с пониманием к выполняемым мероприятиям. Это важно для бесперебойного теплоснабжения города», — отметили в Минскэнерго.

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