«Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине»10
- 10.03.2026, 8:48
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Трамп подвел итоги разговора с главой Кремля.
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока, однако был бы полезнее, если б закончил войну в Украине.
Об этом сообщается в трансляции Белого дома.
В ходе общения с прессой Трампа спросили, что он может сказать о телефоном разговоре с Путиным 9 марта и о чем они говорили.
В ответ лидер США сказал, разговор был «очень хорошим», а на линии с каждой из сторон было много людей. Одной из тем беседы стала война в Украине.
«Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться», - заявил Трамп.
При этом он все равно считает, что разговор был позитивным. Еще одной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. По словам Трампа, Путин хочет быть полезным в этом вопросе, но он считает, что диктатор куда больше был бы полезнее, если бы закончил свою войну против Украины.
«Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал: «Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы более полезно», подчеркнул президент США.
Резюмируя Трамп добавил, что разговор был хорошим и Путин хочет действовать «очень конструктивно».