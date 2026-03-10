«Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине» 10 10.03.2026, 8:48

9,716

Трамп подвел итоги разговора с главой Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока, однако был бы полезнее, если б закончил войну в Украине.

Об этом сообщается в трансляции Белого дома.

В ходе общения с прессой Трампа спросили, что он может сказать о телефоном разговоре с Путиным 9 марта и о чем они говорили.

В ответ лидер США сказал, разговор был «очень хорошим», а на линии с каждой из сторон было много людей. Одной из тем беседы стала война в Украине.

«Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться», - заявил Трамп.

При этом он все равно считает, что разговор был позитивным. Еще одной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. По словам Трампа, Путин хочет быть полезным в этом вопросе, но он считает, что диктатор куда больше был бы полезнее, если бы закончил свою войну против Украины.

«Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал: «Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы более полезно», подчеркнул президент США.

Резюмируя Трамп добавил, что разговор был хорошим и Путин хочет действовать «очень конструктивно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com