Экс-президент Франции Саркози снова может попасть в тюрьму 2 10.03.2026, 8:50

12,600

Николя Саркози

Суд отклонил ходатайство политика.

Французский суд отклонил просьбу бывшего президента Франции Николя Саркози объединить наказания по делам Bismuth и Bygmalion. Теперь политик должен отдельно отбыть шестимесячный срок с электронным браслетом.

Об этом сообщает BFMTV.

Суд во Франции отклонил ходатайство бывшего президента страны Николя Саркози об объединении наказаний по делам Bismuth и Bygmalion, о чем изданию BFMTV сообщили анонимные источники.

По данным журналистов, решение было принято 9 марта. Саркози просил, чтобы его наказание в виде шести месяцев тюрьмы по делу Bygmalion считалось уже отбытым, поскольку в 2025 году он несколько месяцев носил электронный браслет по другому делу - Bismuth (более детально об этих делах указано внизу).

Отмечается, что суд все же отклонил просьбу экс-президента. Таким образом, Саркози должен будет исполнить наказание отдельно.

Речь идет о шестимесячном сроке заключения, который может быть отбытый в форме домашнего ареста с электронным браслетом.

Что известно о делах

Дело Bismuth связано с расследованием коррупции. Следствие установило, что Саркози использовал секретный телефон, зарегистрированный на имя «Поль Бисмут», чтобы через своего адвоката получить конфиденциальную информацию от судьи.

В деле Bygmalion речь идет о незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2012 году. По данным следствия, расходы кампании значительно превысили установленный законом лимит, а часть затрат скрывали через фиктивные счета, оформленные через PR-агентство Bygmalion.

В результате политика признали виновным в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Новое судебное разбирательство

Вместе с тем уже 16 марта Саркози вновь предстанет перед судом. Речь идет об апелляционном процессе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

Напомним, в ноябре прошлого года Парижский суд принял решение о досрочном освобождении Саркози из тюрьмы, заменив заключение на «судебный надзор» до рассмотрения его апелляции.

25 сентября 2025 года Парижский суд назначил Николя Саркози пять лет заключения, из которых один год - условно. Это стало первым случаем в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com