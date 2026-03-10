Экс-президент Франции Саркози снова может попасть в тюрьму

Экс-президент Франции Саркози снова может попасть в тюрьму2
- 10.03.2026, 8:50
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Суд отклонил ходатайство политика.
Французский суд отклонил просьбу бывшего президента Франции Николя Саркози объединить наказания по делам Bismuth и Bygmalion. Теперь политик должен отдельно отбыть шестимесячный срок с электронным браслетом.
Об этом сообщает BFMTV.
Суд во Франции отклонил ходатайство бывшего президента страны Николя Саркози об объединении наказаний по делам Bismuth и Bygmalion, о чем изданию BFMTV сообщили анонимные источники.
По данным журналистов, решение было принято 9 марта. Саркози просил, чтобы его наказание в виде шести месяцев тюрьмы по делу Bygmalion считалось уже отбытым, поскольку в 2025 году он несколько месяцев носил электронный браслет по другому делу - Bismuth (более детально об этих делах указано внизу).
Отмечается, что суд все же отклонил просьбу экс-президента. Таким образом, Саркози должен будет исполнить наказание отдельно.
Речь идет о шестимесячном сроке заключения, который может быть отбытый в форме домашнего ареста с электронным браслетом.
Что известно о делах
Дело Bismuth связано с расследованием коррупции. Следствие установило, что Саркози использовал секретный телефон, зарегистрированный на имя «Поль Бисмут», чтобы через своего адвоката получить конфиденциальную информацию от судьи.
В деле Bygmalion речь идет о незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2012 году. По данным следствия, расходы кампании значительно превысили установленный законом лимит, а часть затрат скрывали через фиктивные счета, оформленные через PR-агентство Bygmalion.
В результате политика признали виновным в нарушении правил финансирования избирательной кампании.
Новое судебное разбирательство
Вместе с тем уже 16 марта Саркози вновь предстанет перед судом. Речь идет об апелляционном процессе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.
Напомним, в ноябре прошлого года Парижский суд принял решение о досрочном освобождении Саркози из тюрьмы, заменив заключение на «судебный надзор» до рассмотрения его апелляции.
25 сентября 2025 года Парижский суд назначил Николя Саркози пять лет заключения, из которых один год - условно. Это стало первым случаем в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.