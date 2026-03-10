Иран выдвинул новый ультиматум Европе и странам Персидского залива 10.03.2026, 8:51

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Тегеран предложил необычное условие для прохода судов через Ормузский пролив.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что любая европейская или арабская страна получит свободный проход через Ормузский пролив, если вышлет послов США и Израиля.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщению иранской государственной телекомпании IRIB, которая цитирует КСИР, беспрепятственный проход начнет действовать уже сегодня, со вторника 10 марта.

«Эти страны будут иметь «полное право на свободу» для транзита по стратегически важному водному пути, если они разорвут дипломатические отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами», - пишет The Guardian, цитируя КСИР.

Также издание отмечает, что сейчас в море по обеим сторонам пролива находятся сотни судов, поскольку нефтяной и судоходный рынки следят за признаками того, что потоки судов через этот узкий коридор могут возобновится.

Стоит отметить, что примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа обычно проходит через этот пролив.

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