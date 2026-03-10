В Могилеве и окрестностях — вспышка очень заразного вируса

В Могилеве и окрестностях — вспышка очень заразного вируса9
- 10.03.2026, 9:19
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Болезнь особенно опасна для некоторых людей.
На территории Могилева и Могилевского района отмечается рост числа случаев норовирусной инфекции, в том числе регистрируются групповые вспышки заболевания, сообщили в Могилевском центре гигиены и эпидемиологии.
Норовирусная инфекция поражает все возрастные группы, однако наибольшую опасность она представляет для пожилых людей, детей и лиц с ослабленным здоровьем.
Норовирус — один из разновидностей кишечных вирусов, который вызывает острую кишечную инфекцию. Норовирус очень заразен: всего 10−100 частиц вируса достаточно для заражения. Инфицированный человек может заразить окружающих на пике заболевания и в течение следующих 48 часов. Человек, как правило, заразен в течение нескольких недель (обычно 7−14 дней) после выздоровления, что и обуславливает заражение окружающих и эпидемическую опасность.
Как правило, вирус выделяется от больного человека с естественными отправлениями и другими выделениями, например со рвотой. Основные пути передачи норовируса — это:
контактно-бытовой (попадание в организм вируса через немытые руки, предметы обихода, посуду и т. д.);
пищевой (человек заражается, употребив в пищу немытые фрукты, овощи или продукты питания, инфицированные больным во время приготовления им пищи);
водный (человек заражается, выпив некоторое количество жидкости, содержащей вирус);
воздушно-капельный (в результате вдыхания человеком воздуха, который содержит вирусные частицы).
По данным медиков, чаще всего передача вируса происходит от больного человека к здоровому через предметы обихода. В отличие от бактерий, кишечные вирусы в пищевых продуктах, воде, на поверхности предметов не размножаются, но долго выживают. Это характерно и для норовирусов: влажная уборка с обычными моющими и спиртосодержащими средствами не обеспечивает его уничтожение, вирус устойчив к высыханию, замораживанию, нагреванию до 60 градусов. Погибает он только от хлорсодержащих дезинфицирующих средств.