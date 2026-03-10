закрыть
15 июня 2026, понедельник, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилеве и окрестностях — вспышка очень заразного вируса

9
  • 10.03.2026, 9:19
  • 20,556
В Могилеве и окрестностях — вспышка очень заразного вируса

Болезнь особенно опасна для некоторых людей.

На территории Могилева и Могилевского района отмечается рост числа случаев норовирусной инфекции, в том числе регистрируются групповые вспышки заболевания, сообщили в Могилевском центре гигиены и эпидемиологии.

Норовирусная инфекция поражает все возрастные группы, однако наибольшую опасность она представляет для пожилых людей, детей и лиц с ослабленным здоровьем.

Норовирус — один из разновидностей кишечных вирусов, который вызывает острую кишечную инфекцию. Норовирус очень заразен: всего 10−100 частиц вируса достаточно для заражения. Инфицированный человек может заразить окружающих на пике заболевания и в течение следующих 48 часов. Человек, как правило, заразен в течение нескольких недель (обычно 7−14 дней) после выздоровления, что и обуславливает заражение окружающих и эпидемическую опасность.

Как правило, вирус выделяется от больного человека с естественными отправлениями и другими выделениями, например со рвотой. Основные пути передачи норовируса — это:

контактно-бытовой (попадание в организм вируса через немытые руки, предметы обихода, посуду и т. д.);

пищевой (человек заражается, употребив в пищу немытые фрукты, овощи или продукты питания, инфицированные больным во время приготовления им пищи);

водный (человек заражается, выпив некоторое количество жидкости, содержащей вирус);

воздушно-капельный (в результате вдыхания человеком воздуха, который содержит вирусные частицы).

По данным медиков, чаще всего передача вируса происходит от больного человека к здоровому через предметы обихода. В отличие от бактерий, кишечные вирусы в пищевых продуктах, воде, на поверхности предметов не размножаются, но долго выживают. Это характерно и для норовирусов: влажная уборка с обычными моющими и спиртосодержащими средствами не обеспечивает его уничтожение, вирус устойчив к высыханию, замораживанию, нагреванию до 60 градусов. Погибает он только от хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный