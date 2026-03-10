Пионтковский назвал событие, после которого позиции Путина в России обрушатся 11 10.03.2026, 9:32

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Андрей Пионтковский

Фото: svoboda.org

И обрисовал, что будет после.

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что капитуляция Ирана пошатнет позиции Путина в Российской Федерации. Когда Иран потерпит поражение в неравном противостоянии с Соединенными Штатами и Израилем, то это приведет к обвалу рейтинга Путина внутри страны, сообщил Андрей Пионтковский.

Российское общество уже созрело для того, чтобы сказать «нет» войне, и нужен только «пусковой механизм», способный запустить этот процесс. Таким триггером может стать капитуляция Ирана.

Свой прогноз для России Андрей Пионтковский озвучил в интервью для Романа Цимбалюка на канале YouTube.

«Трамп оказывает влияние на геополитику, но в Украине он сейчас бессилен. В войне очень важна психология. Мы уже говорили, что война идет на истощение. Истощение прежде всего политическое и психологическое. Военные и общество какой страны, России или Украины, прекратят сопротивление первыми, те проиграют. Судя по всему, российское общество для этого созрело. Жесткая, безоговорочная капитуляция Ирана окончательно смоет позиции Путина внутри его же бункера», - заявил политолог.

«Давайте сначала выкинем Россию с нашей украинской территории, а потом предложим заниматься Россией миллиону уголовников, которые вернутся с фронта вооруженными. Они будут первыми, кто займется Россией, а когда весь народ завопит, призывая на помощь китайцев для наведения порядка, то Китай займет территорию от Владивостока до Северного моря и Байкала. Вот так будет. Украина не будет с ними разбираться. Украина выполнила долг перед собой, и еще она спасла Европу. В тот момент, когда Америка отказалась защищать Европу, ужаснувшиеся европейцы быстро поняли, что есть единственная европейская армия - это Вооруженные силы Украины», - предрек Пионтковский.

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