Что происходит с организмом, если спать ровно 7 часов 18 минут каждый день

Что происходит с организмом, если спать ровно 7 часов 18 минут каждый день8
- 10.03.2026, 9:35
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Ученые назвали идеальную продолжительность сна.
Исследование с участием более 23 000 взрослых показало: сон продолжительностью 7 часов и 18 минут в сутки связан с низким уровнем инсулинорезистентности — ключевого фактора развития диабета 2 типа, пишет ТСН.
Китайские ученые проанализировали качество сна и показатели обмена веществ у большой группы людей. Оказалось, что наиболее здоровые метаболические показатели имеют те, кто спит около 7 часов 18 минут. При этом как более короткий, так и слишком долгий сон был связан с менее благоприятными результатами обмена веществ.
Интересно, что «компенсация» недосыпа в выходные срабатывает не всегда. Умеренное добавление времени сна помогало тем, кто недосыпал в будни, но чрезмерный отдых (свыше двух дополнительных часов) у тех, кто уже высыпался, коррелировал с ухудшением метаболических показателей.
Эксперты отмечают: это наблюдательное исследование, поэтому прямую причинно-следственную связь установить нельзя. Однако ранее уже доказали, что хроническое недосыпание влияет на гормоны аппетита и стресса, что повышает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Практические советы для здорового сна:
Ложитесь и просыпайтесь примерно в одно и то же время;
Ограничьте использование экранов перед сном;
Создайте спокойный вечерний ритуал для настройки на сон.