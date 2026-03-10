«Сын Хаменеи неприемлем» 10.03.2026, 9:54

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Моджтаба Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана раздражает США.

56-летний Моджтаба Хаменеи официально утвержден новым верховным лидером Ирана. Он стал лишь третьим человеком в истории страны, занявшим эту должность, унаследовав власть после гибели своего отца – аятоллы Али Хаменеи, пишет Sky News.

По сообщениям, многолетний духовный лидер Ирана погиб в своем комплексе в Тегеране в первый день войны в результате авиаудара. Он возглавлял страну более 37 лет. Сам Моджтаба во время атаки не находился в резиденции, однако, по данным СМИ, его мать, жена и дочь погибли.

Малопубличный наследник

Новый руководитель Ирана долгое время оставался малоизвестной фигурой. Он является вторым сыном Али Хаменеи и на протяжении многих лет держался в тени, редко выступая публично.

Моджтаба Хаменеи служил в батальоне «Хабиб» Корпуса стражей исламской революции во время ирано-иракской войны 1980-х годов. Именно служба в этой структуре помогла ему установить тесные связи с представителями силовых элит, которые сегодня занимают ключевые посты в государстве.

Его также связывают с жестким подавлением антиправительственных протестов в стране.

Критика с Запада

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал новое назначение, назвав Моджтабу Хаменеи «легковесом» и заявив, что Вашингтон хотел бы видеть в Иране лидера, который будет способствовать миру:

«Сын Хаменеи для меня неприемлем... Мы хотим кого-то, кто принесет гармонию и мир в Иран».

Журналистка и автор книги о стране Тара Кангарлу заявила, что новый верховный лидер имеет значительное влияние в структурах КСИР и контролирует значительную часть политической и экономической инфраструктуры государства.

Династия вместо республики

Верховный лидер Ирана формально избирается Ассамблеей экспертов Ирана – органом из 88 исламских богословов, лояльных режиму.

Однако передача власти от отца к сыну фактически создает в стране политическую династию, что вызывает споры среди иранского общества.

Исторически иранцы уже свергали правящие династии – в частности, во время Исламской революции 1979 года.

Аналитики считают, что тесные связи нового лидера с Корпусом стражей исламской революции свидетельствуют об усилении влияния сторонников жесткой линии в иранской политике.

Это, по мнению экспертов, может осложнить любые переговоры о завершении войны и ухудшить перспективы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

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