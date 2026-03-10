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В Крыму могут уволить командование ПВО РФ в Севастополе

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  • 10.03.2026, 10:03
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В Крыму могут уволить командование ПВО РФ в Севастополе

Из-за больших потерь.

Во временно оккупированном Крыму командование Севастопольской дивизии ПВО армии РФ оказалось под угрозой увольнения. Причиной том стали систематические потери средств ПВО.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Из-за накопленных потерь в подразделениях ПВО Крыма в Севастополь направлена проверочная комиссия из Москвы. По данным агентов «АТЕШ», рассматривается вопрос о смене командного состава 31-й дивизии ПВО», - говорится в публикации.

Партизаны отметили, что Севастопольская дивизия входит в состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Она отвечает за прикрытие воздушного пространства над полуостровом, включая районы Севастополя и Джанкоя. Для этого оккупанты применяют комплексы С-400 «Триумф».

«Значительные потери средств ПВО в последнее время привели к ощутимому ослаблению защиты Херсонской области и Крыма. Москва, судя по всему, это признает», - добавили в «АТЕШ».

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